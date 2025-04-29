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Refah katliamından sağ çıkan Kızılay çalışanı 37 gün sonra serbest

Refah katliamından sağ çıkan Kızılay çalışanı 37 gün sonra serbest

İsrail, Refah’taki yardım konvoyuna yapılan saldırıdan sağ kurtulan Filistin Kızılayı çalışanı Nasasra'nın da aralarında bulunduğu 10 Gazzeliyi serbest bıraktı. 14 yardım görevlisinin öldürüldüğü saldırı sonrası alıkonulan Nasasra, ailesiyle buluştuğu anlarda gözyaşlarını tutamadı; İsrail ise saldırıyı "uyarılara uymayan araç" yalanıyla savundu.

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İsrail, hapishane ve gözaltı merkezlerinde tutulan 10 Gazzeliyi bugün serbest bıraktı. Serbest bırakılan 10 kişi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilerek burada yakınlarıyla buluştu. Filistin Kızılayı, İsrail'in serbest bıraktığı 10 Gazzeli arasında Kızılay çalışanı Nasasra'nın da bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in 37 gün boyunca alıkoyduğu Nasasra'nın, yakınları ve çalışma arkadaşlarıyla buluştuğu anlarda gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

KATLİAMDAN SAĞ KURTULDU

Nasasra, İsrail ordusunun 23 Mart'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı Tel es-Sultan bölgesindeki yaralılara yardıma giden 14 yardım görevlisinin katledildiği ekipteydi. Refah'ta İsrail saldırısında yaralananları kurtarmak için yola çıkan sağlık ve yardım çalışanları Tel es-Sultan bölgesinde İsrail askerlerince hedef alındı. 8'i Filistin Kızılayı mensubu, 5'i sivil savunma ekibi görevlisi ve 1'i Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı olmak üzere 14 yardım görevlisi öldürülerek cansız bedenleri parçalanmış şekilde bir çukura gömülmüş halde bulundu.

Katledilen sağlık görevleerinden bazılarının elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış, birinin başı kesik, diğerlerinin ise cesetleri parçalanmıştı. Katliamdan sağ kurtulan Nasasra, İsrail askerlerince alıkonarak gözaltı merkezine götürülmüştü.

UYARILARA UYMAYAN ARAÇ YALANI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin hedef aldığı ambulansı "uyarılara uymayan araç" şeklinde niteleyerek saldırıyı savunmuştu. "İsrail ordusu, rastgele bir ambulansa saldırmadı. Geçen pazar günü, ikaz ve acil durum farları olmadan İsrail ordu birliklerine doğru şüpheli bir şekilde ilerleyen birkaç koordinasyonsuz araç tespit edildi." diyen Saar, biri 7 Ekim saldırılarına katılan Hamas mensubu olmak üzere 9 Hamas ve İslami Cihad mensubunun öldürüldüğünü öne sürmüştü.

New York Times gazetesi ise 5 Nisan'da, öldürülen bir sağlık görevlisinin cep telefonundan ulaştığı videoyu yayınlamıştı. Görüntülerde, araçların tepe lambalarının yandığı görülmüş, videoyu çeken sağlık görevlisinin kelime-i şehadet getirdiği ve öleceğini anlayarak, "Beni affet anne. Bu benim seçtiğim yol; insanlara yardım etmek." dediği duyulmuştu.

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