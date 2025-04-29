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Fenerbahçe Beko Final Four'da!

Fenerbahçe Beko Final Four'da!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off 3. maçında Paris Basketbol'u uzatmalarda 98-88 mağlup ederek seride 3-0 üstünlük sağladı ve Final Four bileti aldı. Sarı-lacivertliler, Abu Dabi'deki Final Four’da Anadolu Efes-Panathinaikos serisinin galibiyle eşleşecek.

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THY EuroLeague Play off serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Adidas Arena'da oynanan ve normal süresi 80-80 sonuçlanan müsabakayı uzatmalarda 88-98'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler, seride durumu 3-0'a getirdi ve Abu Dabi'de düzenlenecek Final Four'a katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Beko'nun Final Four'daki rakibi Anadolu Efes-Panathinaikos serisinin kazananı olacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

1. Periyot: Paris Basketbol 18-20 Fenerbahçe Beko

Devre Arası: Paris Basketbol 40-46 Fenerbahçe Beko

3. Periyot: Paris Basketbol 61-63 Fenerbahçe Beko

Normal Süre: Paris Basketbol 80-80 Fenerbahçe Beko

Uzatmalar: Paris Basketbol 88-98 Fenerbahçe Beko

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