Irak Türkmenleri nesillerdir milli kıyafetlerini korumaya çalışıyor

Irak Türkmenleri, milli kıyafetlerini koruyor. Gençler arasında bu kıyafetlere talep artıyor.

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Irak Türkmenleri, yöresel kıyafetlerini milli ve dini bayramların yanı sıra düğün gibi özel vesilelerle daha çok tercih ediyor.

Türkmen kıyafetinin dikiminde ise özellikle Kerkük kenti öne çıkarken, buradaki terziler Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı birçok kentten siparişler alıyor.

Milli kıyafete yönelik Türkmenler arasında son yıllarda yoğun bir talep ve özellikle gençler arasında artan bir ilgi olduğu vurgulanıyor.

"Son yıllarda yöresel Türkmen kıyafetine yoğun talep var"

Kerkük'te Türkmen milli kıyafetleri diken 65 yaşındaki terzi Mutasam Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 55 yıldır bu mesleği icra ettiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde daha sonra kalfalık yaptığını anlatan Kasap, mesleğinin ustası olduktan hemen sonra kendisine ait bir atölye ve satış yeri açtığını belirtti.

Türkmen milli kıyafetlerinin gündelik hayatın yanı sıra düğün ve bayramlarda tercih edildiğini aktaran Kasap, özellikle ramazan ve kurban bayramlarında milli kıyafetlerin giyildiğini dile getirdi.

Kasap, düğün sezonu olduğunda kadınların kına gecesi için, erkeklerin ise daha çok bayramlarda giymek için bu kıyafetleri tercih ettiğini vurgulayarak, özellikle son ramazan bayramında siparişleri yetiştiremediklerini aktardı.

Türkmenlerin siyasi, sosyal ve tüm etkinliklerinde milli kıyafete olan ilgisine dikkati çeken Kasap, "Son yıllarda yöresel Türkmen kıyafetine yoğun talep var.'' dedi.

Erbil'den 200'ün üzerinde sipariş alındı

Kasap, yaz tatili ve bayramlarda memleketini ziyaret eden gurbetçi Türkmenlerin de milli kıyafetlere ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerden çok sipariş alıyoruz." diye konuştu.

En son Erbil kentinden 200'ün üzerinde sipariş aldıklarını paylaşan Kasap, Erbil'de bayram ve bahar şenlikleri nedeniyle düzenlenen sosyal aktivitelere katılanlara kıyafet diktiklerini aktardı.

Kasap, Erbil başta olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları Musul, Diyala ve Salahaddin kentlerinden gelen talepler ve oralarda milli Türkmen kıyafetinin giyinmesinin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Türkmen kıyafeti, nesillerdir korunuyor

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Erbil İl Başkanı Muhammet Mehdi Erbilli de Türkmenlerin milli kıyafetleri, kültürleri ve dillerini devam ettirmek için bunları yaşatmaları gerektiğine dikkati çekti.

Türkmen erkek ve kadınların kendilerine özgü kıyafetleri bulunduğunu kaydeden Erbilli, “Bütün Türkmeneli toprağında zubun ve ceket olarak milli kıyafet giyiliyor. Kadınlar da aynı şekilde Türkmen kıyafetlerini ay yıldızlı şekilde giyiyor.” ifadelerini kulandı.

Erbilli, Türkmen milli kıyafetini her zaman yaşatmanın önemine işaret ederek, bu şekilde de Türkmen kültürünün ne kadar zengin olduğunun anlatılabileceğini söyledi.

Türkmen milli kıyafetinin bayramlar, törenler ve dil etkinlikleri gibi farklı vesilelerle giyildiğini hatırlatan Erbilli, dedeleri ve babalarının birçoğunun eskiden Türkmen kıyafetini gündelik olarak çarşı ve pazarda giydiğini de anımsattı.

"Milli kıyafet giymek isteyen gençlerimizin sayısı artıyor"

Erbilli, son dönemde de birçok gencin farklı etkinliklerde milli kıyafetlere ilgi gösterdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

“Bizim her zaman ana hedefimiz; dilimizi, varlığımızı ve kültürümüzü yaşatmamızdır. Farklı vesilelerde bunu yapıyoruz. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği olarak da genellikle bütün etkinliklerde kültürümüzü korumamız için Türkmen kıyafetimiz, kızlar olsun erkekler olsun giyiliyor. Gerçekten çok güzel bir yankı da veriyor ve o etkinliği daha fazla güzelleştiriyor. Türkmen okullarında farklı etkinliklerde de giyiliyor.”

Geçen sene 15 Türkmen okulunun isteği üzerine, Irak Türkmen Cephesi’nin de desteğiyle bu okullara çok sayıda Türkmen kıyafeti hediye ettiklerini belirten Erbilli, “Son yıllara baktığımızda gerçekten milli kıyafet giymek isteyen gençlerimizin sayısı artıyor. Herkes telefonla bize ulaşarak Türkmen kıyafeti istediğini söylüyor. Dil gününde ya da üniversitelerde giyiyorlar. İnşallah gelecek yıllarda (Türkmen kıyafetine yönelik) farklı projelerimiz bulunuyor.” diye konuştu.