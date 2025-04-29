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Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e: Söylediklerin alçak bir iftiradır

Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e: Söylediklerin alçak bir iftiradır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt vererek "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur" dedi.

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İBB operasyonunun ikinci dalgasında dikkat çeken bir gelişme kayda geçti. Ekrem İmamoğlu'nun para kasaları ile yapacağı görüşmenin gerçekleşeceği otelde koruması Çağlar Türkmen'in, güvenlik kameralarını bantlayarak kapattığı ortaya çıktı. Kameralara bant çekilmesine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yanıt geldi.

"SENİ KORUYAN POLİSLERİMİZ DAHİL HİÇBİRİ CEBİNDE BANT TAŞIMAZ"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım:

Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.

İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.

Üç… #Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır.

"MİLLETİMİZİN GÖNÜL GÖZÜ, OLAN BİTENLERİ KAYDEDİYOR"

Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.

NE OLMUŞTU

Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşmasına katılmış ve duruşma sonrası açıklamalarda bulunmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı sert sözlerle eleştiren Özel, Ali Yerlikaya’ya yönelik; “Senin gözünü bantlamak lazım”, “Ali Yerlikaya ağzına bant koy” gibi ifadeler kullanmıştı.

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