BIST 9.225
DOLAR 38,45
EURO 43,86
ALTIN 4.101,22
HABER /  DÜNYA

Trump bugün otomobil tarifelerine ilişkin kararname imzalayacak

Trump bugün otomobil tarifelerine ilişkin kararname imzalayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün ilerleyen saatlerde otomobil tarifelerine ilişkin bir kararname imzalayacağını bildirdi.

Abone ol

Leavitt, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile birlikte Trump'ın ikinci döneminin 100. gününde düzenlediği basın brifinginde, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın bugün ilerleyen saatlerde otomobil tarifelerine ilişkin bir kararname imzalayacağını belirtti.

Hazine Bakanı Bessent de Trump yönetiminin otomobil tarifelerini hafifleteceğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, Trump'ın hem yerli hem de yabancı otomobil üreticileriyle görüşmeler yaptığını ve otomobil üretimini ABD'ye geri getirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Bessent, "Dolayısıyla otomobil üreticilerine bunu hızlı, verimli bir şekilde yapmaları ve mümkün olduğunca çok istihdam yaratmaları için bir geçiş izni vermek istiyoruz." dedi.

Otomobil tarifelerine yönelik yapılacak düzenlemenin detayları konusunda bilgi vermeyen Bessent, ancak bunun Amerikan otomobil üretimini yeniden şekillendirmeye önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.

Bessent, amaçlarının yüksek kaliteli endüstriyel işleri ABD'ye geri getirmek olduğunu kaydetti.

The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde, Trump'ın otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik adım atacağı bildirilmişti. Söz konusu haberde, otomobil tarifelerini ödeyen şirketlerden başka vergilerin alınmayacağı aktarılmıştı.

ABD Başkanı Trump, 26 Mart'ta ithal otomobil ve hafif ticari araçlar ile temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nin stratejik ortağı oldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nin stratejik ortağı oldu
Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e: Söylediklerin alçak bir iftiradır
Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e: Söylediklerin alçak bir iftiradır
Netanyahu'nun aracının bulunduğu konvoyda kaza
Netanyahu'nun aracının bulunduğu konvoyda kaza
Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
Erdoğan: İtalya ile ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar
Erdoğan: İtalya ile ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar
Soma'daki maden faciası davasında karar!
Soma'daki maden faciası davasında karar!
Ayşe Barım hakkında istenen ceza belli oldu!
Ayşe Barım hakkında istenen ceza belli oldu!
Trabzonspor - Galatasaray maçının günü ve saati belli oldu
Trabzonspor - Galatasaray maçının günü ve saati belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mattarella Roma’da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mattarella Roma’da bir araya geldi
Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Şimşek açıkladı! O verginin süresi uzatıldı
Bakan Şimşek açıkladı! O verginin süresi uzatıldı
Ahmet Çakar, Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı
Ahmet Çakar, Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı