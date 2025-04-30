Acun Ilıcalı'ya tehdit! "Artık bunu kabul etmiyorum" diyerek anlattı, Survivor Batuhan diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Hikmet'in oyun sırasında Batuhan'a kum fırlatması ve sonrasında konseyde ''Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım'' sözleri tepkilere neden oldu. Acun Ilıcalı konseyde Batuhan Karacakaya’nın ailesinden tehdit içerikli mesajlar aldığını açıkladı. Yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu

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Survivor All Star'da tansiyon yine yükseldi. Yarışmacı Hikmet Tuğsuz'un, ada konseyi sırasında yaptığı açıklamalar ve ardından yaşanan gelişmeler, hem yarışmada hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Olay, Hikmet'in dokunulmazlık oyunu sırasında Batuhan Karacakaya'ya kum fırlatmasıyla başladı. Bu hareketin hemen ardından konseyde söz alan Hikmet, "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" diyerek olayın boyutunu bir adım ileri taşıdı. Bu itiraf sonrası Hikmet, Acun Ilıcalı'dan sözlü bir uyarı alsa da herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı.

Ancak yaşananlarla ilgili asıl dikkat çeken açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Batuhan'ın ailesinin Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşündüğünü söyleyen Ilıcalı, ailenin kendilerine ağır tehditlerde bulunduğunu da belirtti. "Artık bunu kabul etmiyorum" sözleriyle yaşananlara tepki gösteren Ilıcalı, Batuhan'ın ailesiyle yapılacak görüşmenin ardından Batuhan'ın yarışmadaki geleceğinin netleşeceğini ifade etti.

İlıcalı ayrıca, Batuhan'ın annesi ve babasının kendisine yönelttiği suçlamaların ve tehditlerin, 15 yıllık Survivor geçmişinde ilk kez yaşandığını da vurguladı. Yaşanan gerginliklerin ardından gözler, Batuhan'ın ailesiyle yapılacak görüşme ve Acun Medya'nın alacağı kararlara çevrildi.

Ağır tehditler var

Ilıcalı, yaşanan olayı Batuhan'a şöyle anlattı: Senin Hikmet konun oldu biliyorsun ve sana teşekkür ediyorum biz seninle abi kardeş bir konuşma yaptık ve o konuyu çözdük. Ailen açısından bu konu çözülmedi. Baban önce iletişime geçmiş bizim arkadaşlarla. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim. Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan; avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var, bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim, oğlumu derhal gönderin.

"Ben zaten size söylemiştim"

Batuhan ailesinin sözleri sonrasında açıklama yaparak "Acun abi şimdi bu olayı benim zaten tek başıma kaldırmam. Bu olayın arka planını görmem ya da benimle ne konuştuğunuzu, bunları zaten ben yaşıyorum ama burada bana asla ulaşamayan, televizyondan gören ailemin de bunu kabul etmeyeceğini, yanlış anlayacağını ben zaten size söylemiştim. Bunun başından beri haberi verilip, benimle en azından bir konuşmak istemişlerdir diye düşünüyorum" dedi.

Batuhan devamında ise "Ben bir annemlerle konuşayım beni iletişim yaptırın abi. Ben ailemi tanıyorum, ben ailemle konuşayım sonra istersen 'git' de! Benim ailem suç duyurusu filan yapmaz sadece bana ulaşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ise bunlara yanıt olarak "Annenlerle konuşuyorsun bununla ilgili üzülerek söylüyorum bizim tatmin olmamız lazım! Suç duyurusunda bulunmasın biz adam saklıyor olmayalım" dedi.