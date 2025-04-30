Korkmaz’dan mutfaklara ilham veren kampanya

50 yılı aşkın tecrübesi ve ödün verilmeyen kalite anlayışı ile Korkmaz, mutfakta fark yaratmak isteyenler için özel bir kampanya başlattı.

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Korkmaz Tencere Seti alan herkese, ünlü şef ve yazar Samin Nosrat’ın "The New York Times Çok Satan Kitaplar" listesinde yer alan ve yemek pişirmenin temel sırlarını, tarife gerek kalmadan keşfetmeyi sağlayan “Tuz, Yağ, Asit, Isı” kitabı hediye ediliyor. Korkmaz, şimdi mutfakta ustalığınızı bir adım öteye taşımaya davet ediyor.

Köklü geçmişiyle paslanmaz çelik mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri ve sofra ürünleri üreten Korkmaz, yüksek teknoloji, konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getirdiği ürünleriyle sektördeki gücünü sürdürmeye devam ediyor.

Korkmaz ile her yemek, bir sanat eserine dönüşüyor

Doğasında inovasyon ve mükemmelliği barındıran Korkmaz, tencere seti alana ünlü şef ve yazar Samin Nosrat’ın “The New York Times Çok Satan Kitaplar” listesinde yer alan ve tarife ihtiyaç duymadan yemek pişirmenin inceliklerini keşfetmeyi sağlayan “Tuz, Yağ, Asit, Isı” kitabını hediye ediyor. 26 Mart – 13 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olan bu özel kampanya, herkesi mutfaklarının şefi olmaya ve gastronomi yolculuklarında bir adım öteye taşımaya davet ediyor.