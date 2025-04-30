TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı Mart'ta geriledi

TÜİK verilerine göre Mart 2025’te ihracat yüzde 3,4 artarak 23,4 milyar dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 30,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 1,5 azalarak 7,2 milyar dolara geriledi. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 11 artışla 22,5 milyar dolara yükseldi. En çok ihracat Almanya’ya, ithalat ise Çin’den yapıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla yayımlanan geçici verilere göre, Mart 2025’te ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 23 milyar 415 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 2,2 artış göstererek 30 milyar 610 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı mart ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 7 milyar 196 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı bu dönemde yüzde 76,5 olarak kaydedildi.

Yılın ilk üç ayını kapsayan Ocak-Mart döneminde ise ihracat yüzde 2,5 artışla 65 milyar 323 milyon dolara, ithalat ise yüzde 4,5 artışla 87 milyar 811 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 11 artarak 22 milyar 488 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,4 olarak gerçekleşti.

SEKTÖRLERİN PAYI DEĞİŞMEDİ

Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatın yüzde 94’ü imalat sanayine ait oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,7 olarak belirlendi.

İthalat tarafında en büyük pay ara mallarına ait oldu. Mart ayında ithalatın yüzde 68,1’i ara mallarından, yüzde 14,7’si sermaye mallarından, yüzde 17’si ise tüketim mallarından oluştu.

ÜLKELERE GÖRE DIŞ TİCARET DENGESİ

Mart ayında en fazla ihracat 1 milyar 858 milyon dolarla Almanya’ya yapılırken, onu Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izledi. Bu beş ülke toplam ihracatın yaklaşık yüzde 30’unu oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırayı 4 milyar 6 milyon dolarla Çin aldı. Rusya, Almanya, Fransa ve İtalya diğer yüksek hacimli ithalat yapılan ülkeler arasında yer aldı. Bu beş ülke toplam ithalatın yüzde 41,8’ini oluşturdu.

Mart ayında yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,5 olarak hesaplandı. Aynı kategoride ithalatın oranı ise yüzde 12,8 oldu.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel ticaret sistemine göre yapılan hesaplamalarda, Mart 2025’te ihracat 21 milyar 355 milyon dolar, ithalat ise 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu sistem kapsamında dış ticaret açığı yüzde 6,5 artışla 7 milyar 847 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Mart dönemi itibarıyla özel ticaret sistemine göre dış ticaret açığı yüzde 9,8 artışla 23 milyar 406 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,8 olarak ölçüldü.