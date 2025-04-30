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Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

30 Mayıs’ta sezon finali yapacak olan Kızılcık Şerbeti dizisinde ayrılık yaşanacak bir diğer isim de belli oldu. Meri karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, üçüncü sezon tamamlanmadan yapımdan ayrılıyor.

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Gold Film imzalı, Show TV’de yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi, 30 Mayıs Cuma günü 103. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon sonunda kadroda bazı değişikliklerin yaşanacağı daha önce gündeme gelmişti. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu’nun diziye veda ettiği açıklanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Meri karakterini canlandıran usta oyuncu Şebnem Bozoklu da ekibe veda eden isimler arasına katıldı. Bozoklu’nun karakterinin hikâyesi sezon finalinden önce tamamlanacak.

Kızılcık Şerbeti, yeni sezona nasıl bir kadro yapılanmasıyla döneceği merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyor.

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