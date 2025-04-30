İtalyan basını Erdoğan'ı böyle yazdı! Bu 3 kelimeye dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma ziyareti İtalyan basınında geniş yer buldu. İtalya Başbakanı Meloni'nin Erdoğan'ı samimiyetle karşıladığı belirtilirken, Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekildi. İşte o detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Villa Doria Pamphili’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılandı.Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasında 11 anlaşmaya imza atıldı. Zirvenin İtalyan basınındaki yansımaları ve La Rebubblica'nın üç kelimelik özeti şöyle...

LA NOTIZIA: İTALYA-TÜRKİYE SAVUNMA HATTI

İtalyan La Notizia "Silahlı Ticaret: İtalya-Türkiye Savunma Hattı" başlığı atarken "Erdogan ve Meloni, Leonardo ile Baykar arasında yapılan anlaşmayla drone geliştirme konusunda iş birliğine vardı" dedi ve ekledi:

İmzalanan anlaşmalar basına duyuruldu. Ancak her şeyden önce, iki ülke arasındaki en önemli ve temel iş birliği alanı, savunma sanayisi oldu. Yani Leonardo ile Baykar Technologies arasındaki mutabakat zaptı. Zaten 5 Mart'ta, İtalyan şirketi Leonardo ile Türk şirketi Baykar insansız hava aracı geliştirme konusunda bir iş birliği için anlaşmaya varmıştı. Gözlem ve saldırı amacıyla hem karada hem havada kullanılabilecek dronlar, savaş araçları bu iki şirketin kuracağı ortak girişim tarafından tasarlanacak, geliştirilecek ve üretilecek. Bu şirketler Avrupa pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor.

IL MANIFESTO: MELONİ, ERDOĞAN'A KUCAK AÇTI

İtalyan yayın organı Il Manifesto "Göçmenler, ticaret ve dronlar: Meloni Erdoğan'a kucak açtı" başlığı atarken, şunları kaydetti:

"Dünkü görüşmenin öne çıkan başlığı yine askeri işbirliğiydi. Bu işbirliğinin merkezinde, Baykar şirketi yer alıyor. Düzensiz göçle mücadele konusu da yine merkeze alındı ve Meloni'nin 17 Nisan'da Trump ile yapılan görüşmede de gururla vurguladığı gibi bu konu onun açısından hala çok önemli. Erdoğan-Meloni zirvesi aynı zamanda, Türkiye'ye İtalyan şirketlerini yatırım yapmaya teşvik etme niyetinin duyurulduğu bir buluşma oldu. Bu şirketler arasında en öne çıkanlar: Ferrero, Astaldi, Leonardo, Sisal, Bialetti ve Bulgari. Son olarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusu da görüşmede herhangi bir eleştiri veya çelişki olmaksızın gündeme geldi. Oysa birkaç yıl öncesine kadar Meloni, Erdoğan'a ve Türkiye'nin AB üyeliğine karşı adeta bir 'haçlı seferi' yürütüyordu."

L'UNIONE SARDA: ERDOĞAN'DAN MELONİ'YE ÖVGÜ

İtalyan televizyon kanalı L'Unione Sarda, ikilinin görüşmesini yayınladığı video habere "Erdoğan'dan Meloni'ye övgü: Cesareti ve kararlılığı, ülkelerimiz arasındaki uyumu güçlendirdi" başlığı attı.

Yayın organı, Erdoğan'ın Roma'da söylediği "İlişkilerimizin, 2008'deki ilk zirveden bu yana her geçen gün güçlendiğini görüyoruz. Tarihsel olarak yoğun bağlarımızın yanı sıra, Giorgia Meloni cesareti ve kararlılığıyla ülkelerimiz arasındaki uyumu daha da pekiştirdi" ifadelerine yer verdi.

LA REPUBBLICA'DAN 3 KELİME: GÜLÜMSEMELER, UYUM VE TİCARET

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Rebubblica, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile görüşmesini aktarırken o üç kelimeyi kullandı "Gülümsemeler, uyum ve ticaret" ve ekledi:

"İtalya ile Türkiye arasındaki dördüncü hükümetler arası zirve, Roma'daki görkemli Villa Pamphilj'de düzenlendi ve iki milyar dolarlık ekonomik ortaklıkla taçlandı. Bunlardan biri, özellikle savunma sistemleri, insansız hava araçları (SİHA) ve uzaktan kumandalı hava araçlarını kapsıyor" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin sonuçlarından ve ticari ortaklığın güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti defalarca dile getirdi. Türk lider, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün öncelik olduğunu yineledi. Meloni ise, 'Trump’ın ateşkes çabalarını destekliyoruz' dedi. İki lider, Gazze, Suriye ve özellikle de Libya konularını da görüştü. Libya, her iki ülkenin çıkarlarının kesiştiği önemli bir bölge konumunda.

Il SOLE 24 OLE: TEKSTİLDEN UZAYA

"Tekstilden uzaya: İtalya ve Türkiye'yi birbirine yakınlaştıran anlaşmalar" başlığı atan Il Sole 24 Ole "İtalya, Akdeniz’de Türkiye'nin bir numaralı ticaret ortağı" ifadelerine yer verdi ve ekledi:

İtalya-Türkiye zirvesi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım niteliği taşıyor. Zirvede, her iki başbakan da stratejik ortaklık hedefi doğrultusunda bir araya geldi. Görüşmeler kapsamında, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinden başlayarak ikili iş birliğini artırmayı amaçlayan bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanacak. Son yıllarda, altyapıdan ulaşıma, arkeolojiden spora kadar birçok alanda ortak tarih ve çıkarlar sayesinde iki ülke arasındaki alışveriş önemli ölçüde artmış durumda.

"İtalya ve Türkiye, uzay ve havacılık alanındaki iş birliklerini güçlendiriyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayinde faaliyet gösteren özel bir şirket olan Baykar, insansız hava araçları (İHA) ve komuta-kontrol sistemleri üreten Piaggio Aerospace şirketini satın aldı. İş birliği sadece uzay ve havacılık endüstrisiyle sınırlı kalmayıp; kritik hammaddeler, çelik ve ilaç gibi sektörleri de kapsıyor."