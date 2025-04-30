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"Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiası! DMM'den açıklama

"Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiası! DMM'den açıklama

"Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiası vatandaşı panikletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddianın doğru olmadığını açıkladı. DMM, "Ülkemizin enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır" dedi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından, "Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak." iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır. Bahse konu içerikler kamuoyunda panik oluşturma ve bilgi kirliliği yayma amacıyla dolaşıma sokulmaktadır. Arıza kaynaklı lokal kesintiler haricinde genel bir kesinti durumu söz konusu değildir. Türkiye genelinde sistemler güvenli bir şekilde çalışmakta olup, ilgili kurumlar tüm süreçleri yakından takip etmektedir."

"Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiası! DMM'den açıklama - Resim: 0

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