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Galatasaray'ın istemediği bir şey oldu! Yunus Akgün transferini duyurdular

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Galatasaray'ın istemediği bir şey oldu! Yunus Akgün transferini duyurdular

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün için çok çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Avrupa basınına göre, Aston Villa ve Newcastle United, Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor. İki Premier Lig kulübü, Galatasaray'ın istemediği bir planı devreye soktu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın istemediği bir şey oldu! Yunus Akgün transferini duyurdular

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 5-1 mağlup etmiş ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürmüştü.

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Galatasaray'ın istemediği bir şey oldu! Yunus Akgün transferini duyurdular

Türkiye Kupası'nda da finale kalan ve sezonu çifte kupayla bitirme hedefi olan sarı - kırmızılılarda bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri, ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Yunus Akgün olmuştu.

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Galatasaray'ın istemediği bir şey oldu! Yunus Akgün transferini duyurdular

Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda.

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Galatasaray'ın istemediği bir şey oldu! Yunus Akgün transferini duyurdular

NTV'den Selim Başeğmezer'in derlediği Inside Futbol'un haberine göre Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Newcastle United, 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

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