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Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına cevap! 'Hepsi Türk vatandaşı'

Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına cevap! 'Hepsi Türk vatandaşı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi civarına inşa edilen konutlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, Sazlıdere civarına yapılan konutların Kanal İstanbul ile bir ilgisi olmadığını açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, Kanal İstanbul projesi civarına yapılan konutlarla ilgili iddialara cevap verdi. Kurum, konutların Kanal İstanbul projesi ile bir ilgisi olmadığını belirtti. Konutları alanların ise hepsinin Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

"HEPSİ TÜRK VATANDAŞI"

Kurum "Bu projenin kanal İstanbul ile uzaktan yakından ilgili yoktur. O konutlar seçim meydanlarında sözünü verdiğimiz sosyal konut projesidir. Yani onların söylediği gibi Araplara ya da başka ülke vatandaşına konut satılmış değil. Hepsi Türk vatandaşı " ifadelerini kullandı.

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