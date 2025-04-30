Ortadoğu'nun ikonu Maya Diab İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü Lübnanlı ikonik sanatçı Maya Diab 7 Mayıs'ta İstanbul'da sevenleri ile buluşacak. Diab, geceye özel hazırlık yaptığını kaydetti.

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Dünyaca ünlü Lübnanlı ikonik sanatçı Maya Diab 7 Mayıs Çarşamba Günay İstanbul’da sevenleri ile buluşuyor.

Geceye özel repertuar hazırlayan Maya Diab,

“Bir kez daha Günay’da sizlerle buluşacağım için çok heyecanlıyım, sizlere sürprizlerle dolu bir repertuvar hazırlıyorum” dedi.

Cemiyet hayatı tarafından büyük ilgi gören programa sınırlı sayıda yer kaldığı söyleniyor.