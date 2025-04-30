Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden Kampanyası'nda destek oranı arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki destek oranlarının artırıldığını açıkladı . Erdoğan, "700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili konuşan Erdoğan, İstanbul'da 50 bin konutun inşasında çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki destek tutarlarının da artırıldığını söyleyen Erdoğan, "700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA HAZIRLIK İÇİNDEYİZ"

Devletin ve milletin bekası için üstlendiğimiz sorumluluklar, kendi kısır siyasetlerini karıştıranlara laf yetiştirerek kaybedecek vaktimiz yok. Onların yapmadıkları görevleri de gerketiğinde biz omuzlayıp, icraate dönüştürüyoruz.

Kentsel dönüşüm konusunda benzer bir hazırlık içindeyiz. İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını kifayetsiz muhterislerin kaprislerine, bir İstanbullu olarak bırakamayız. İstanbul'un üzerine karabasan gibi çöken beceriksizliğin devam etmesine asla gönlümüz razı değil.

İSTANBUL'DA 50 BİN SOSYAL KONUT ÇALIŞMASI

Kağıthane Hasbahçe'de tüm vatandaşlarımız oraya gelmiş, çadırlarını kurmuş, orada çocuklarıyla sabahlamaya hazırlanırlarken, belediyemizin restoranında onlarla şöyle birer çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Sağ olsun başta Murat Kurum kardeşim başta olmak üzere süratle yaptılar. CHP'nin belediyelerinde bu tür millet bahçelerini bulamazsınız.

Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira faizsiz kredi sağladık. Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz.

İstanbul'da 50 bin sosyal konutla ilgili çalışmalar sürüyor. Konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. 200 bin kişi, deprem riskinden kurtarılıp, güvenli barınma imkanına kavuşacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK ORANLARI ARTTI

Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira faizsiz kredi sağladık. Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz.

İş yerleri için hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı iste 125 bin lirayı buluyor.