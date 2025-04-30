Osimhen çılgınlığı! CHP'li belediye başkanı çağrı yaptı:1000 lira bağışlarsak...

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ünlü futbolcu Victor Osimhen'in transferi için Galatasaray taraftarına bağış çağrısında bulundu.

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Galatasaray, Avrupa'nın en çok konuşulan forvetlerinden Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferi için çalışmalarını sürdürürken, CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sosyal medya hesabından Osimhen hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

X hesabından bir paylaşım yapan Yalım, şunları dile getirdi:

"Tüm Galatasaraylı taraftarlarımıza sesleniyorum. Osimhen'i transfer etmek için her taraftarımız kulübümüzün hesabına bin TL (1000) bağışlarsak futbolcumuzun transferini yapabiliriz. Eyy taraftarlarımız ne dersiniz?"