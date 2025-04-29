Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in gönlündeki takım belli oldu! Canlı yayında bomba açıklama: Orada oynamak istiyor
Victor Osimhen manşetlerden düşmüyor. Nijeryalı yıldız için transfer iddiaları gündemde... Ülkemizde Trabzonspor forması da eski futbolcu John Obi Mikel, Osimhen'le ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, Süper Lig'de adeta tozu dumana kattı.Avrupa'nın devlerini peşine takan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için Galatasaray da büyük çaba gösteriyor.
NTVSpor'da yer alan habere göre İngiliz basınında sık sık Premier Lig'e transfer olacağı yazılan Osimhen için ülkemizde Trabzonspor forması da giyen, Chelsea'de iz bırakmış eski futbolcu John Obi Mikel'den bomba bir açıklama geldi.
beIN Sports İngiltere yayınında açıklamada bulunan Obi Mikel, "Osimhen, Chelsea'de oynamak istiyor. Umarım Premier Lig'de bir yerde oynar." ifadelerini kullandı.
Chelsea'nin bu transferde mutlu sona ulaşamaması durumunda Osimhen'i Manchester United ya da Arsenal'in kadrosuna katma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı.