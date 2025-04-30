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Taksim Meydanı'na 1 Mayıs hazırlıkları kapsamında demir bariyerler getirildi!

Taksim Meydanı'na 1 Mayıs hazırlıkları kapsamında demir bariyerler getirildi!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı'nda hazırlıklar sürüyor. Meydana ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatıldı. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi.

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatıldı.

Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletilirken 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. Polis ekiplerinin ise Gezi Parkı'nda bekleyişi sürüyor.

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