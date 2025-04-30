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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi içimizde ve uluslararası platformlarda tam bir birlik şuuruyla hareket etmekten başka yolumuz yoktur. Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden üzerimizdeki ölü toprağını atmak zorundayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kendi içimizde ve uluslararası platformlarda tam bir birlik şuuruyla hareket etmekten başka yolumuz yoktur. Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız. İslam coğrafyasıyla aramızdaki bağları güçlendirmemiz, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız, ruh ve gönül birliğimizi baştan tesis ve tahkim etmemiz şarttır. Bölgemizdeki çatışma kesilmiyor. Mazlumların çığlıkları hepimizin yüreğini dağlıyor. Ama umudumuzu kaybetmiyoruz. İman varsa imkan da vardır."

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