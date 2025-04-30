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Rusya'dan 'doğrudan müzakerelere hazırız' açıklaması

Rusya'dan 'doğrudan müzakerelere hazırız' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere hazır olduğunu belirterek, Kiev'den ise bu hususta açıklama duymadıklarını söyledi.

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Peskov, katıldığı Bilgi Derneği'nin programında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sona ermesi amacıyla ABD'nin çabalarının başarılı olmasını umduklarını belirten Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerilere açık olduğunu dile getirdi.

Sözcü Peskov, "Washington'un bu süreçte hızlı bir şekilde başarıya ulaşmak istediğini anlıyoruz. Ancak aynı zamanda Ukrayna krizinin temel nedenlerinin bir gecede çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu anlıyoruz. Hesaba katılması gereken birçok nüans var." ifadelerini kullandı.

Putin'in Ukrayna ile herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere hazır olduğunu vurgulayan Peskov, bunun hala geçerli olduğunun altını çizdi.

Peskov, "(Bu konuda) maalesef Kiev'den henüz bir açıklama veya yorum duymadık. Dolayısıyla Kiev'in buna hazır olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.

Kiev’in bu süreci uzun vadeli ateşkes gibi bir çok ön koşulla organize etmeye çalıştığını kaydeden Peskov, bu durumun Putin'in tutumuyla çeliştiğine dikkati çekti.

Barış sürecinde çözüme taraf olması gereken ülkenin ABD değil, Ukrayna olması gerektiğine işaret eden Peskov, "Amerika ile değil, Ukrayna ile barış anlaşması imzalanmalı." diye konuştu.

Peskov, Amerika'nın bir anlaşmaya varmaya çalıştığını hatırlatarak, "ABD'ye olağanüstü çabalarından dolayı minnettarız." şeklinde konuştu.

Ayrıca Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılacağını teyit ederek, ziyaret için hazırlıkların yapıldığını sözlerine ekledi.

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