BIST 9.121
DOLAR 38,48
EURO 43,89
ALTIN 4.086,28
HABER /  POLİTİKA

CHP Grup Başkanvekili Başarır, 6 Şubat depremleri için toplanan bağışları sordu

CHP Grup Başkanvekili Başarır, 6 Şubat depremleri için toplanan bağışları sordu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan bağışların nereye harcandığını sordu.

Abone ol

Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fon oluşturulduğunu söyledi.

Söz konusu fonun, Sayıştay denetimi dışında olduğunu ve bu konuda bugüne kadar bilgilendirme yapılmadığını savunan Başarır, "Bu para nereye harcandı, ne kadar, nerede?" sorularını yöneltti.

"Toplanan paraların, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıları örtmek için kullanıldığını" ileri süren Başarır, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında ülke meselelerine yer vermediğini iddia etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya dönüşü önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya dönüşü önemli açıklamalar
Kocaeli'de lise öğrencisi ağır yaralandı
Kocaeli'de lise öğrencisi ağır yaralandı
Mardin'de camide bıçaklı saldırı!
Mardin'de camide bıçaklı saldırı!
Terör örgütü PKK'dan yeni açıklama: Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın
Terör örgütü PKK'dan yeni açıklama: Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın
Mermer fabrikasında korkunç ölüm!
Mermer fabrikasında korkunç ölüm!
Yenidoğan çetesi davasında ara karar! 10 sanık tahliye edildi
Yenidoğan çetesi davasında ara karar! 10 sanık tahliye edildi
Ordu'da korkutan deprem! Türkiye beşik gibi sallanıyor
Ordu'da korkutan deprem! Türkiye beşik gibi sallanıyor
Rusya'dan 'doğrudan müzakerelere hazırız' açıklaması
Rusya'dan 'doğrudan müzakerelere hazırız' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız
Osimhen çılgınlığı! CHP'li belediye başkanı çağrı yaptı:1000 lira bağışlarsak...
Osimhen çılgınlığı! CHP'li belediye başkanı çağrı yaptı:1000 lira bağışlarsak...
Taksim Meydanı'na 1 Mayıs hazırlıkları kapsamında demir bariyerler getirildi!
Taksim Meydanı'na 1 Mayıs hazırlıkları kapsamında demir bariyerler getirildi!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu