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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya dönüşü önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya dönüşü önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya fesih çağrısı yaptığına değinerek "Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin davetiyle Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katıldı. Yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtlayarak birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İtalya ile) Sadece savunma sanayii değil, havacılık, uzay gibi yüksek teknoloji odaklı sektörlerde de işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

"Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil"

"Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir." diyen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda şu değerlendirmelerde bulundu;

"Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Suriye Hükümeti'nin de aynı hassasiyetle hareket ettiğini biliyoruz. Federatif yapı konusu ham hayalden öteye gitmeyen bir husustur. Suriye gerçekliğinde de yeri yoktur. Bölgemizde oldubittilere müsaade etmeyecek, Suriye ve bölgenin kalıcı istikrarını tehdit edecek, tehlikeye sokacak hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları, Suriye'deki yeni yönetim ile başlayan olumlu iklimi baltalama girişimidir. Komşumuz Suriye'yi yeni bir istikrarsızlık bataklığına sürükleyecek her türlü girişime karşı tepkimizi çeşitli şekillerde gösteririz."

"Trump'la ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum"

"Sayın Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşmemizi yapacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telefon görüşmemiz oldukça samimiydi, verimliydi ve dostaneydi. Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten tavrını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye konusunda da iki lider olarak birbirimizi anladığımızı görüyoruz. Dostum Trump'la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır. Mevcut CHP yönetimi, siyaseti enfekte etmektedir. Bunlar, kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyecek kadar izanı kaybetmişler. Kentsel dönüşüme karşı propaganda yapanlar, İstanbul'da yaşanacak felakette milletimizi bir başına bırakacak. İstanbul'u onların insafına terk edemeyiz." dedi.

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