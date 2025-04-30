Emlak Konut'tan "Avantajlı bir satış hikâyesi" başlıklı yazıya ilişkin açıklama

Emlak Konut, çeşitli basın mecralarında yayımlanan "Avantajlı bir satış hikâyesi" başlıklı yazıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu yazıda, Emlak Konut GYO hakkında kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte bazı yanlış ve eksik bilgilere yer verildiği belirtildi.

Abone ol

Emlak Konut'tan yapılan açıklama şöyle:

Bugün çeşitli basın mecralarında yayımlanan ve ardından bazı sosyal medya platformlarında da alıntılanarak paylaşılan “Avantajlı bir satış hikâyesi” başlıklı yazıda, şirketimiz Emlak Konut GYO hakkında kamuoyunu yanıltabilecek yanlış ve eksik bilgilere yer verilmiştir. Haberde ifade edilenin aksine, şirketimiz Arnavutköy bölgesinde herhangi bir arazi satışı gerçekleştirmemiştir.

Söz konusu işlem, Emlak Konut GYO tarafından 19 Şubat 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Kazançlı Yatırım Kampanyası” kapsamında; peşinatsız, azalan taksitli ve 60 ay vadeli ödeme koşullarıyla gerçekleştirilmiş bir bağımsız bölüm satışıdır.

Bu kapsamda, “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projemizden Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş.’ye 24 Nisan 2025 tarihinde toplam 48 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirilmiştir. Satış bedeli KDV dâhil 507.213.049 TL’dir.

Söz konusu satış; aynı ödeme koşulları, vadeler ve kampanya avantajlarıyla binlercevatandaşımıza da eşit şekilde sunulmuş olan “Kazançlı Yatırım Kampanyası” kapsamında, tamamen şeffaf biçimde, kamuoyuna açık ve ilan edilerek gerçekleştirilmiş bir satış işlemidir. Kampanya, 27 Nisan 2025 Pazar günü sona ermiştir.

Halka açık bir kuruluş olan şirketimiz, tüm projelerinde şeffaflık, eşitlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermekte; tüm işlemlerini düzenli olarak kamuoyuyla ve yetkili mercilerle paylaşmaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Ayrıca, söz konusu haberle ilgili olarak şirketimizin itibarına zarar verici, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelikteki ifadeler nedeniyle, Hukuk Birimimiz tarafından gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Saygılarımızla,

Emlak Konut GYO A.Ş.