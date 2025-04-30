BIST 9.136
DOLAR 38,49
EURO 43,92
ALTIN 4.091,08
HABER /  GÜNCEL

Emlak Konut'tan "Avantajlı bir satış hikâyesi" başlıklı yazıya ilişkin açıklama

Emlak Konut'tan "Avantajlı bir satış hikâyesi" başlıklı yazıya ilişkin açıklama

Emlak Konut, çeşitli basın mecralarında yayımlanan "Avantajlı bir satış hikâyesi" başlıklı yazıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu yazıda, Emlak Konut GYO hakkında kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte bazı yanlış ve eksik bilgilere yer verildiği belirtildi.

Abone ol

Emlak Konut'tan yapılan açıklama şöyle:

Bugün çeşitli basın mecralarında yayımlanan ve ardından bazı sosyal medya platformlarında da alıntılanarak paylaşılan “Avantajlı bir satış hikâyesi” başlıklı yazıda, şirketimiz Emlak Konut GYO hakkında kamuoyunu yanıltabilecek yanlış ve eksik bilgilere yer verilmiştir. Haberde ifade edilenin aksine, şirketimiz Arnavutköy bölgesinde herhangi bir arazi satışı gerçekleştirmemiştir.

Söz konusu işlem, Emlak Konut GYO tarafından 19 Şubat 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Kazançlı Yatırım Kampanyası” kapsamında; peşinatsız, azalan taksitli ve 60 ay vadeli ödeme koşullarıyla gerçekleştirilmiş bir bağımsız bölüm satışıdır.

Bu kapsamda, “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projemizden Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş.’ye 24 Nisan 2025 tarihinde toplam 48 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirilmiştir. Satış bedeli KDV dâhil 507.213.049 TL’dir.

Söz konusu satış; aynı ödeme koşulları, vadeler ve kampanya avantajlarıyla binlercevatandaşımıza da eşit şekilde sunulmuş olan “Kazançlı Yatırım Kampanyası” kapsamında, tamamen şeffaf biçimde, kamuoyuna açık ve ilan edilerek gerçekleştirilmiş bir satış işlemidir. Kampanya, 27 Nisan 2025 Pazar günü sona ermiştir.

Halka açık bir kuruluş olan şirketimiz, tüm projelerinde şeffaflık, eşitlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermekte; tüm işlemlerini düzenli olarak kamuoyuyla ve yetkili mercilerle paylaşmaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Ayrıca, söz konusu haberle ilgili olarak şirketimizin itibarına zarar verici, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelikteki ifadeler nedeniyle, Hukuk Birimimiz tarafından gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Saygılarımızla,

Emlak Konut GYO A.Ş.

Emlak Konut'tan "Avantajlı bir satış hikâyesi" başlıklı yazıya ilişkin açıklama - Resim: 0

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sivas'ta bir tarlada obruk oluştu! Çapı 7, derinliği 8 metre
Foto Galeri Sivas'ta bir tarlada obruk oluştu! Çapı 7, derinliği 8 metre Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Grup Başkanvekili Başarır, 6 Şubat depremleri için toplanan bağışları sordu
CHP Grup Başkanvekili Başarır, 6 Şubat depremleri için toplanan bağışları sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya dönüşü önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya dönüşü önemli açıklamalar
Kocaeli'de lise öğrencisi ağır yaralandı
Kocaeli'de lise öğrencisi ağır yaralandı
Mardin'de camide bıçaklı saldırı!
Mardin'de camide bıçaklı saldırı!
Terör örgütü PKK'dan yeni açıklama: Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın
Terör örgütü PKK'dan yeni açıklama: Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın
Mermer fabrikasında korkunç ölüm!
Mermer fabrikasında korkunç ölüm!
Yenidoğan çetesi davasında ara karar! 10 sanık tahliye edildi
Yenidoğan çetesi davasında ara karar! 10 sanık tahliye edildi
Ordu'da korkutan deprem! Türkiye beşik gibi sallanıyor
Ordu'da korkutan deprem! Türkiye beşik gibi sallanıyor
Rusya'dan 'doğrudan müzakerelere hazırız' açıklaması
Rusya'dan 'doğrudan müzakerelere hazırız' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız
Osimhen çılgınlığı! CHP'li belediye başkanı çağrı yaptı:1000 lira bağışlarsak...
Osimhen çılgınlığı! CHP'li belediye başkanı çağrı yaptı:1000 lira bağışlarsak...
Taksim Meydanı'na 1 Mayıs hazırlıkları kapsamında demir bariyerler getirildi!
Taksim Meydanı'na 1 Mayıs hazırlıkları kapsamında demir bariyerler getirildi!