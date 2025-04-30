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TikTok'taki canlı yayın polis baskınıyla bitti!

TikTok'taki canlı yayın polis baskınıyla bitti!

Adana'da ruhsatsız bir kahvehanede tombala oynandığı anlar TikTok'ta canlı yayınlandı. Yayını ihbar kabul eden polis, suçüstü yapıp 22 kişiyi gözaltına aldı.

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Adana'da ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını yapıldı.

Seyhan'a bağlı Kuruköprü Mahallesi'ndeki ruhsatsız kahvehanesinde tombala çekilişiyle kumar oynatan B.A., o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Yayını görüp, ihbar kabul eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye baskın yaptı.

Polis, iş yeri sahibi B.A. ile kumar oynayan 22 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kahvehanede yapılan aramada kumarda kullanılan 91 tombala kartı, 4 bin 95 lira ile 345 cıvata puluna el koydu.

Kumar oynarken yakalananlara 203 bin 434 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi B.A.'ya ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca şüphelinin daha önce de aynı suçtan işlem gördüğü bildirildi.

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