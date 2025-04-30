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Tartışma feci bitti! Birlikte yaşadığı kadını...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartışma feci bitti! Birlikte yaşadığı kadını...

Aksaray'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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 3 katlı binanın giriş katında birlikte yaşayan E.C.A. ile T.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C.A, bıçakla T.K'yi bacağından ve kolundan yaralayarak kaçtı.

Kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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