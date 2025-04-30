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İngiliz boksör komalık etmişti! Taksici dehşeti anlattı: Boynumu kırmaya, gözümü oymaya çalıştı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

 Eyüpsultan'da İngiltere uyruklu boksörün darbettiği taksi şoförü Kadir Biçer ağır yaralanmıştı. Dehşet anlarını anlatan talihsiz adam "Önce kulağımı ısırmaya çalıştı, sonra boynuma sarıldı. Boynumu kırmaya, gözümü oymaya çalıştı." dedi ve şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi.

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İstanbul Havalimanı'ndan aracına binen İngiltere uyruklu boksör R.K. tarafından darbedilen ve ağır yaralanan taksi şoförü Kadir Biçer'in (56), Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Biçer, AA muhabirine, olay günü yolcuyu havalimanından aldığını, gideceği otelin adresini navigasyona yazdığını belirterek, "Araç hareket ettikten kısa süre sonra arka koltuktaki kişi önce kulağımı ısırmaya çalıştı, sonra boynuma sarıldı. Boynumu kırmaya, gözümü oymaya çalıştı. Elimi ısırdı, kulaklarımı öpmeye kalktı. Ağzıma parmaklarını sokmaya çalıştı. Hayatımı tehlikede hissettim." dedi.

Seyir halindeki araçtan atlamış

Kendisini korumak için aracı sağa çekip dışarı çıkmaya çalıştığını dile getiren Biçer, can havliyle seyir halindeki araçtan atladığını ve ağır yaralandığını ifade etti.

Biçer, dişlerinde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar meydana geldiğini belirterek, sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Kadir Biçer, olay nedeniyle tutuklanan şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiğini ifade ederek, en ağır cezayı almasını istedi.

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