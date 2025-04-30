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İstanbul'un deprem zemin haritasına bakın eviniz güvende mi? Ahmet Ercan yayınladı

İstanbul'un deprem zemin haritasına bakın eviniz güvende mi? Ahmet Ercan yayınladı

İSTANBUL'da 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası oturduğumuz evlerin depreme dayanıklılığı kadar, bulunduğumuz semtin zemini de önem kazandı. İstanbul'un bazı semtleri yüksek deprem riski taşırken, bazı ilçeler ise sağlam zeminleri ile güvenilir olarak değerlendiriliyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zeminini gösteren jeolojik haritayı yayınlayarak herkes evinin yerine baksın dedi.

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Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un jeofizik haritasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Prof. Dr. Ercan, depremlerde meydana gelen bina yıkımlarının yüzde 65’inin doğrudan zeminden, yüzde 35’inin ise yapı kaynaklı olduğunu belirterek, "Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı" uyarısında bulundu. 

İstanbul zemin haritası en güvenli yerler nereler?
Harita İstanbul'da zemin açısından en az riskli ilçeler ile en riskli bölgeleri gösteriyor. Haritaya bakarak oturduğunuz semtin zeminin ne kadar güvenli olduğunu görebilirsiniz. Haritadaki renkler şu anlama geliyor;

Lacivert: en dayanıklı, en güvenli yerler.
Yeşil: dayanıklı, güvenli yerler.
Sarı: dayanıksız, güvensiz yerler
Kahverengi: en dayanıksız, en güvensiz yerler. 

istanbul deprem risk haritasi

Herkes paylaşsın diyerek verdi
Vatandaşlara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” dedi.

İstanbul'un deprem zemin haritasına bakın eviniz güvende mi? Ahmet Ercan yayınladı - Resim: 1

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