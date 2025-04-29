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Koronavirüs sonrası 25 ila 44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

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Koronavirüs sonrası 25 ila 44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

Araştırmalara göre, koronavirüsle birlikte 25 ila 44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı. Kalp krizinin yaşanmadan önce hastalarda genellikle çeşitli belirtiler görülüyor.

Koronavirüs sonrası 25 ila 44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

Yapılan son araştırmalar, koronavirüsle birlikte 25 ila 44 yaş arasındaki bireylerde kalp krizi oranının yüzde 30 arttığını göstermektedir.

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Koronavirüs sonrası 25 ila 44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

 Kalp krizi genellikle vücutta sinyaller veriyor. Ancak, özellikle diyabetik ve yaşlı hastalarda bu sinyaller olmayabiliyor. 

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Koronavirüs sonrası 25 ila 44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

HER İKİ HASTADAN BİRİNDE SEMPTOM

Kalp krizi geçiren hastaların yarısında önceden bazı belirtiler veya risk işaretleri görülebilir. Bu belirtiler genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve halsizlik gibi semptomlardır.

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Koronavirüs sonrası 25 ila 44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

 Ancak hastaların yüzde 25-30'unda hiç belirti olmadan kalp krizi oluşabilir, bu özellikle diyabetli ve yaşlı hastalarda daha yaygındır.

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