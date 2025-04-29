Koronavirüs sonrası 25 ila 44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

HER İKİ HASTADAN BİRİNDE SEMPTOM

Kalp krizi geçiren hastaların yarısında önceden bazı belirtiler veya risk işaretleri görülebilir. Bu belirtiler genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve halsizlik gibi semptomlardır.