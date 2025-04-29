Koronavirüs sonrası 25 ila 44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
Araştırmalara göre, koronavirüsle birlikte 25 ila 44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı. Kalp krizinin yaşanmadan önce hastalarda genellikle çeşitli belirtiler görülüyor.
Yapılan son araştırmalar, koronavirüsle birlikte 25 ila 44 yaş arasındaki bireylerde kalp krizi oranının yüzde 30 arttığını göstermektedir.
Kalp krizi genellikle vücutta sinyaller veriyor. Ancak, özellikle diyabetik ve yaşlı hastalarda bu sinyaller olmayabiliyor.
HER İKİ HASTADAN BİRİNDE SEMPTOM
Kalp krizi geçiren hastaların yarısında önceden bazı belirtiler veya risk işaretleri görülebilir. Bu belirtiler genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve halsizlik gibi semptomlardır.
Ancak hastaların yüzde 25-30'unda hiç belirti olmadan kalp krizi oluşabilir, bu özellikle diyabetli ve yaşlı hastalarda daha yaygındır.