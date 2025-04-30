Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara Valiliği, yarın kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KAYNAKTRT Haber