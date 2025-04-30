TPAO'dan Avrupa'da yatırım! Petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye Petrolleri, Avrupa'daki ilk yatırımını Macaristan'da gerçekleştirdi. MOL Group ile işbirliği yapacak. Petrol ve doğalgaz arayacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Macar enerji şirketi MOL arasında petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin imtiyaz anlaşması imzalandı.

Bayraktar, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, TPAO’nun Avrupa’daki ilk yatırımıyla iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin yeni bir boyut kazandığını ifade etti.

ENERJİDE ORTAK POLİTİKA, ORTAK GELECEK

İki ülkenin enerji konusunda benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Türkiye ve Macaristan, ithal enerji kaynaklarına büyük ölçüde bağımlı. Son dönemde Batı Avrupa’da yaşanan elektrik kesintileri enerji güvenliğinin önemini yeniden ortaya koydu” dedi.

Bayraktar, “Enerjide dışa bağımlı ülkeler olarak, sizlerle birlikte bu sorunlara çözüm üretmek için politikalar geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

KARADENİZ’DE YENİ ARAMA FAALİYETLERİ

Karadeniz’de yapılan çalışmalara da değinen Bayraktar, “2020’de tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Sakarya Gaz Sahası’nda bugün 4 milyon haneye yetecek kadar gaz üretiyoruz. 2026 ve 2028’te yeni fazlara geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Karadeniz’deki yeni arama faaliyetlerine MOL’ün ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bayraktar, “TPAO ile birlikte Karadeniz’de bir ortaklık geliştirilebileceğine inanıyoruz. Bu iş birliğini Türkiye, Macaristan ve üçüncü ülkelerde daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"GAZ TİCARETİNDE TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin Avrupa gaz ticaretinde önemli bir aktör olma yolunda ilerlediğini vurguladı. “Geçen yıl BOTAŞ ilk kez sınırı olmayan bir ülkeye gaz ihracatı gerçekleştirdi. Avrupa’ya gaz tedarikinde Türkiye stratejik rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.

Macaristan’da Türk şirketlerinin de enerji projelerinde yer almasının önemine değinen Bayraktar, “Bir doğal gaz santralinin yapımında bir Türk şirketinin konsorsiyumda yer alması bizleri mutlu etti” dedi.

MACAR BAKAN: “ENERJİ GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’SİZ OLMAZ”

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise Türkiye ile enerji iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Bugün artık Macaristan’ın enerji güvenliği Türkiye olmadan sağlanamaz. TürkAkım hattı üzerinden bu yıl 2,5 milyar metreküp gaz aldık” dedi.

Bugünkü anlaşmanın yalnızca Macaristan’da değil, üçüncü ülkelerde de yeni petrol projelerinin başlangıcı olabileceğini belirten Szijjarto, Türkiye ile ortak hikâyenin enerji alanında daha da büyüyeceğini söyledi.

ENTERKONEKSİYON STRATEJİSİNE VURGU

Bayraktar, gazetecilerin sorusu üzerine enerji güvenliği açısından enterkonnekte altyapının önemine değindi. “Gerek batı gerek doğudaki komşularımızla bağlantı kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan önemli altyapılar hakkında bilgi veren Bayraktar, TANAP, TAP ve TürkAkım ile Avrupa’ya her yıl 26 ila 30 milyar metreküp doğal gaz sağlandığını aktardı.

YENİ HEDEF: STRATEJİK UPSTREAM ORTAKLIKLAR

Bakan Bayraktar, “Bugün MOL ile attığımız imza, sadece ticari değil stratejik bir upstream ortaklığın başlangıcıdır. Hem Türkiye hem Macaristan’da hem de üçüncü ülkelerde yeni kaynakların ortak geliştirilmesi dışa bağımlılığı azaltacaktır” dedi.

Bayraktar ayrıca, “Enerji güvenliği artık lüks değil, zaruridir. Batı Avrupa’daki son kesintiler bunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak her türlü enerji iş birliğine açığız” ifadelerini kullandı.