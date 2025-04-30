Fenerbahçe'nin talebi üzerine TFF'den şike soruşturması! Maçları inceleyecek

TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti.

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TFF, Fenerbahçe'nin Kadın Futbol Ligi'ndeki alınan sonuçlarla ilgili talebi üzerine harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF kurulları hızlı bir şekilde karşılaşmalar hakkında bir soruşturma başlattı. TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. Kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanıp bir açıklama yapılması bekleniyor.

SON MAÇLAR 4 MAYIS

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftası ilginç karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG'ye konuk olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak tüm karşılaşmaların başlama saatti 14.00 olarak belirlendi.