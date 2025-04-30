Vali Gül, elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtım törenine katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtımı için düzenlenen törene iştirak etti.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde tarihi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirilen törenle kamuoyuna tanıtılan elektrikli yarış aracı ICARUS'un örtüsü, Vali Gül ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik tarafından kaldırıldı.

Vali Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülük ettiği Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki yükselişi için güçlü bir vizyon sunduğunu, öğrencilerin projeleriyle bu vizyona değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, "ICARUS aracıyla öğrencilerimizin başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısında en kritik faktörün insan kaynağı olduğunu vurgulayan Gül, projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de "Bugün burada tanıttığımız araç, sadece bir mühendislik ürünü değil, aynı zamanda öğrencilerimizin hayal gücünü, azmini ve disiplinli çalışmasını temsil ediyor. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te Nova aracımız performans ve yerlilik birinciliği aldı. Shell Eco-Marathon'da ise Vega aracımızla Avrupa dördüncülüğü ve beşinciliği elde ettik. Şimdi hedefimiz daha büyük, Polonya'dan birincilik ödülüyle dönmek." ifadesini kullandı.

AESK ekibi de hedeflerinin, Polonya'daki yarıştan birincilikle ayrılmak ve Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.

Törene, akademisyenler, öğrenciler, sanayi temsilcileri ve kamu yetkilileri katıldı.