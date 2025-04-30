BIST 9.078
DOLAR 38,47
EURO 43,87
ALTIN 4.092,17
HABER /  GÜNCEL

Vali Gül, elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtım törenine katıldı

Vali Gül, elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtım törenine katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü'nün (AESK) Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon için geliştirdiği elektrikli yarış aracı ICARUS'un tanıtımı için düzenlenen törene iştirak etti.

Abone ol

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde tarihi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirilen törenle kamuoyuna tanıtılan elektrikli yarış aracı ICARUS'un örtüsü, Vali Gül ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik tarafından kaldırıldı.

Vali Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülük ettiği Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki yükselişi için güçlü bir vizyon sunduğunu, öğrencilerin projeleriyle bu vizyona değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, "ICARUS aracıyla öğrencilerimizin başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısında en kritik faktörün insan kaynağı olduğunu vurgulayan Gül, projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de "Bugün burada tanıttığımız araç, sadece bir mühendislik ürünü değil, aynı zamanda öğrencilerimizin hayal gücünü, azmini ve disiplinli çalışmasını temsil ediyor. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te Nova aracımız performans ve yerlilik birinciliği aldı. Shell Eco-Marathon'da ise Vega aracımızla Avrupa dördüncülüğü ve beşinciliği elde ettik. Şimdi hedefimiz daha büyük, Polonya'dan birincilik ödülüyle dönmek." ifadesini kullandı.

AESK ekibi de hedeflerinin, Polonya'daki yarıştan birincilikle ayrılmak ve Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.

Törene, akademisyenler, öğrenciler, sanayi temsilcileri ve kamu yetkilileri katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Başkentte 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Tekin'den yaz tatili açıklaması! Öne çekilecek mi?
Bakan Tekin'den yaz tatili açıklaması! Öne çekilecek mi?
TPAO'dan Avrupa'da yatırım! Petrol ve doğal gaz arayacak
TPAO'dan Avrupa'da yatırım! Petrol ve doğal gaz arayacak
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Tartışma feci bitti! Aksaray'da birlikte yaşadığı kadını...
Tartışma feci bitti! Aksaray'da birlikte yaşadığı kadını...
İngiliz boksör komalık etmişti! Taksici dehşeti anlattı: Boynumu kırmaya, gözümü oymaya çalıştı...
İngiliz boksör komalık etmişti! Taksici dehşeti anlattı: Boynumu kırmaya, gözümü oymaya çalıştı...
Demir eksikliği hayatınızı sil baştan değiştirebilir anemi ile farkı
Demir eksikliği hayatınızı sil baştan değiştirebilir anemi ile farkı
İstanbul'un deprem zemin haritasına bakın eviniz güvende mi? Ahmet Ercan yayınladı
İstanbul'un deprem zemin haritasına bakın eviniz güvende mi? Ahmet Ercan yayınladı
Bu oda kokusu yasaklandı piyasadan toplatılıyor... Bakanlık markasını ifşa etti
Bu oda kokusu yasaklandı piyasadan toplatılıyor... Bakanlık markasını ifşa etti
Taksim'de 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alındı
Taksim'de 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alındı
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde daraldı, Trump Biden'ı suçladı
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde daraldı, Trump Biden'ı suçladı
Kur korumalı mevduatta gerileme sürüyor: Martta 2,6 milyar dolar çıkış
Kur korumalı mevduatta gerileme sürüyor: Martta 2,6 milyar dolar çıkış