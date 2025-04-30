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Valilikten uyarı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor

Valilikten uyarı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara Valiliği, perşembe günü kentte yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

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Ankara Valiliği, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"SEL, SU BAKSINI, YILDIRIM, ULAŞIMDA AKSAMALAR..."

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, 01.05.2025 Perşembe günü Ankara çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. "

Valilikten uyarı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 0

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