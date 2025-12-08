Meteorologlar uyardı! Asrın kışı geliyor işte beklenen tarih
Meteoroloji ve uzmanlar bu kış zayıflayan kutup girdabı nedeniyle Avrupa'nın 1978–79'daki "yüzyılın kışına" benzer aşırı soğuklarla karşılaşabileceğini söylüyor. Yılbaşından sonra sert bir soğuk dalgasının kıtayı vurması bekleniyor. İşte yurdu etkisi altına alacak o kış için beklenen tarih..
Avrupalı meteorologlar, zayıflayan kutup girdabı nedeniyle kıtanın bu kış olağanüstü soğuk hava dalgalarıyla karşılaşabileceği konusunda uyarıyor.
Euronews'in aktardığına göre uzmanlar arasında görüş ayrılıkları bulunsa da Arktik soğuklarının özellikle Noel sonrası Avrupa'yı vurma ihtimali yüksek görünüyor.
Tahminlere göre bu yılki kutup girdabı, normal kışlara kıyasla çok daha zayıf bir yapıda.
Aynı atmosferik koşullar, 1978–1979 yıllarında Avrupa'da "asrın kışı" olarak kayıtlara geçen tarihi fırtınaları tetiklemişti.
