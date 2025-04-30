BIST 9.078
DOLAR 38,49
EURO 43,83
ALTIN 4.086,92
HABER /  GÜNCEL

Avrupa'nın en yoğunu İstanbul Havalimanı oldu

Avrupa'nın en yoğunu İstanbul Havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 21-27 Nisan'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Abone ol

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 21-27 Nisan'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1357 uçuşla Londra Heathrow, 1344 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1314 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayraktar: Dünyaya damgasını vuran İHA ve akıllı mühimmatlara sahibiz
Bayraktar: Dünyaya damgasını vuran İHA ve akıllı mühimmatlara sahibiz
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Bakan Kurum'dan 'Yarısı bizden' paylaşımı! 'Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı'
Bakan Kurum'dan 'Yarısı bizden' paylaşımı! 'Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı'
Valilikten uyarı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor
Valilikten uyarı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor
Kayseri'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Kayseri'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
TCMB’den enflasyon mesajı: Sıkı duruş sürecek
TCMB’den enflasyon mesajı: Sıkı duruş sürecek
İstanbul'da 1 Mayıs trafiğe kapalı yollar belli oldu
İstanbul'da 1 Mayıs trafiğe kapalı yollar belli oldu
Bakan Tunç: Yeni anayasa hedefinden vazgeçmiş değiliz
Bakan Tunç: Yeni anayasa hedefinden vazgeçmiş değiliz
Türkiye, İsrail'in suçlarını UAD'de anlattı: Toplu cezalandırmadır
Türkiye, İsrail'in suçlarını UAD'de anlattı: Toplu cezalandırmadır
Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Fenerbahçe'nin talebi üzerine TFF'den şike soruşturması! Maçları inceleyecek
Fenerbahçe'nin talebi üzerine TFF'den şike soruşturması! Maçları inceleyecek