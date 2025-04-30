Bayraktar: Dünyaya damgasını vuran İHA ve akıllı mühimmatlara sahibiz

TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak. Selçuk Bayraktar, festivali TRT Haber'e değerlendirdi. BAYKAR'ın dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi olduğuna dikkat çekti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), TRT'nin iletişim paydaşı olduğu TEKNOFEST için hazır.

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali kapılarını bir kez daha açıyor.

"BAYKAR dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi, en yakın rakibinden üç kat daha büyük"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar festival öncesi TRT Haber'e konuk oldu.

Yerli ve milli teknoloji hamlesindeki bağımsızlık hareketini vurgulayan Bayraktar "Bu meydanda dünyada adaleti sağlayacak bir nesil yetişiyor" dedi.

"Kalbi Türkiye ile, Türk milleti ile atanların gelmesi ile birlikte ruhuna adeta kavuşmuş olacak. Ben tüm kardeş vatanı, KKTC'yi ve Türkiye'yi, dost ve kardeş coğrafyadan hepsini TEKNOFEST'in, milli teknolojinin kalbinin attığı yere, eski Ercan Havalimanı'na bekliyorum. BAYKAR dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi, en yakın rakibinden üç kat daha büyük ve sadece savunma sanayisinde değil teknolojinin tüm diğer alanlarında da adeta bir bağımsızlık hareketi görüyoruz. İnsanların huzuruna, barışına, refahına ve dünyada adaleti sağlamak üzere bir nesil yetişiyor bu meydandan."

"Türkiye, savunma sanayiinde dünyaya damgasını vuracak araçlar geliştiriyor"

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısına dikkati çekti.

"ASELSAN'ın kuruluşu da KKTC Barış Harekatı döneminde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı döneminde, sonrasında konulan ambargolara borçluyuz bir anlamda. O dönemde telsiz dahi üretemezken bugün artık dünyaya damgasını vuracak lisanslı hava araçlarımızı gelen akıllı mühimmat teknolojilerimizi, sensörlü teknolojileri geliştiriyor ülkemiz."

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST alanındaki stantları da gezdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti esnafıyla sohbet etti.

KAYNAKTRT Haber