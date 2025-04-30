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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Trabzonspor U19 Takımı’na prim

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Trabzonspor U19 Takımı’na prim

UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza atan Trabzonspor U19 Takımı, hem kulüp hem de ülke adına gurur kaynağı olurken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gençleri 20 milyon TL primle ödüllendirdi.

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UEFA Gençlik Ligi’nde ikinci olarak tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı, bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı ünvanını elde etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor U19 Takımı’nın Salzburg ile yarı final, Barcelona ile de final maçlarını A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile birlikte statta izledi. Bordo-mavililer, turnuvayı ikinci sırada bitirerek bir ilki gerçekleştirdi.

20 MİLYON TL PRİM MÜJDESİ

Trabzonspor U19 Takımı’nın UEFA Gençlik Ligi’ndeki tarihi final başarısı, sadece kulübün değil, aynı zamanda Türk futbolunun da gururu oldu. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, bordo-mavili gençlerin bu büyük başarısından büyük memnuniyet duydu. Altyapıdan yetişen oyuncularla Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen takımı 20 milyon TL primle ödüllendiren Hacıosmanoğlu, bu jestiyle genç futbolculara yalnızca bir ödül sunmakla kalmadı; aynı zamanda uluslararası alandaki başarılarının ne denli değerli olduğunu da ortaya koydu.

MORAL KAYNAĞI OLDU

Trabzonspor U19 Takımı’nın elde ettiği başarı ve sergilediği performans, Türk futbolu ile Millî Takım’ın geleceği adına umut verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu’nun verdiği destek ise emeklerinin karşılığını aldıklarını düşünen takım için önemli bir moral kaynağı oldu.

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