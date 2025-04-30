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ABD'deki şiddetli fırtınalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'deki şiddetli fırtınalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Pensilvanya ve Ohio eyaletlerinde, şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

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Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pensilvanya ve Ohio'da şiddetli fırtına etkili oldu.

Pensilvanya'nın State College ve Pittsburgh şehirlerinde fırtınada elektrik direklerinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesi, devrilen ağaç ve elektrik direkleri nedeniyle Pensilvanya'da 450 bine yakın kişinin, Ohio'da da 50 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Ulusal Meteoroloji Servisi Pittsburgh Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki fırtınanın hızının saatte 145 kilometreye kadar çıktığını belirtti.

Yetkililer, Pensilvanya ve Ohio'daki kötü hava koşullarının Arkansas, Texas ve Louisiana eyaletlerine kadar etkili olabileceği, hasar verici rüzgarların beraberinde getireceği aşırı yağışların ani sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.

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