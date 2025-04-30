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UEFA Avrupa Ligi’nde gözler yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi’nde gözler yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı yarın oynanacak ilk maçlarla başlıyor; Athletic Bilbao sahasında Manchester United’ı, Tottenham ise Bodo/Glimt’i konuk edecek. Rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs’ta yapılacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan yarı final ilk maçlarıyla sürecek.

Yarı final ilk maçlarında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlarken, bir diğer İngiliz takımı Tottenham ise Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasında oynanacak ilk karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın

22.00 Athletic Bilbao - Manchester United

22.00 Tottenham - Bodo/Glimt

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