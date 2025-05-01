Denizli'de vahşet! 2 yaşındaki bebeği darp etti, gözaltına alındı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 2 yaşındaki A.K.'yi darbettiği iddia edilen zanlı, Aşağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Tedavisi hastanede süren bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alınacak; Bakanlık, dava sürecine müdahil olup şüphelinin en ağır cezayı alması için süreci yakından takip edecek.

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Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı.

Bebeği darbettiği ileri sürülen şüpheli, Aşağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bebeğin hastanedeki tedavi sürecinin devam ettiğini, çocuğun devlet korumasına alınacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın emniyet birimlerine yansımasıyla birlikte Bakanlık il müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp, ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadeleri kullanıldı.