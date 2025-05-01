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Denizli'de dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek korumaya alınacak

Denizli'de dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek korumaya alınacak

Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen bebek hastanede tedavi altına alındı, tedavi sürecinin ardından da devlet korumasına alınacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı" şeklinde yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." 

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