BIST 9.078
DOLAR 38,48
EURO 43,65
ALTIN 4.007,75
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Abone ol

Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.

Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlardan polis ekipleri alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 0

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil), M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe metro durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarında seferler durduruldu.

İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı - Resim: 1

Tedbirler kapsamında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları ve Marmaray Sirkeci İstasyonu çift taraflı olarak sefere kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacağını bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD ile Ukrayna arasında maden anlaşması imzalandı
ABD ile Ukrayna arasında maden anlaşması imzalandı
Şile'de restoranda çıkan yangın bitişindeki 5 restoran sıçradı
Şile'de restoranda çıkan yangın bitişindeki 5 restoran sıçradı
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere sürpriz ziyaret
Barcelona ve Inter'den gollü düello: 3-3
Barcelona ve Inter'den gollü düello: 3-3
Denizli'de vahşet! 2 yaşındaki bebeği darp etti, gözaltına alındı
Denizli'de vahşet! 2 yaşındaki bebeği darp etti, gözaltına alındı
Denizli'de dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek korumaya alınacak
Denizli'de dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek korumaya alınacak
Bakan Bolat: Libya’daki inşaat hamleleri Türkiye'nin dünya ikincisi olmasını sağladı
Bakan Bolat: Libya’daki inşaat hamleleri Türkiye'nin dünya ikincisi olmasını sağladı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Trabzonspor U19 Takımı’na prim
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Trabzonspor U19 Takımı’na prim
ABD'deki şiddetli fırtınalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kaldı
ABD'deki şiddetli fırtınalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kaldı
Trump, Çin'le gümrük tarifeleri konusunda anlaşacaklarını düşünüyor
Trump, Çin'le gümrük tarifeleri konusunda anlaşacaklarını düşünüyor
Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ailesiyle çekilen fotoğrafı paylaşıldı
Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ailesiyle çekilen fotoğrafı paylaşıldı