BIST 9.078
DOLAR 38,46
EURO 43,69
ALTIN 3.998,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da evlat vahşeti! Babasını öldürdü, annesini yaraladı

Şanlıurfa'da evlat vahşeti! Babasını öldürdü, annesini yaraladı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı.

Abone ol

Nurettin D. (43), kırsal Kayalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle, babası Cuma (65) ve annesi Reyhan D'yi (64) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, anne ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurettin D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe transfer listesinin başına onu yazdı! PSG'li yıldız için Kim Min-Jae devreye girecek
Foto Galeri Fenerbahçe transfer listesinin başına onu yazdı! PSG'li yıldız için Kim Min-Jae devreye girecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Harbiye Açık Hava'da yeni sezon mayısta başlayacak
Harbiye Açık Hava'da yeni sezon mayısta başlayacak
Şamil Tayyar'dan bomba Mansur Yavaş iddiası! "Özgür Özel'in Yavaş'ı kaybetme korkusu var"
Şamil Tayyar'dan bomba Mansur Yavaş iddiası! "Özgür Özel'in Yavaş'ı kaybetme korkusu var"
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Süper Lig'de 34. haftanın maçları belli oldu! Derbi heyecanı yaşanacak
Süper Lig'de 34. haftanın maçları belli oldu! Derbi heyecanı yaşanacak
Kenstel dönüşümde devlet desteği arttı! İşte yeni rakamlar
Kenstel dönüşümde devlet desteği arttı! İşte yeni rakamlar
ABD ve Ukrayna'dan stratejik ortaklık! Tarihi anlaşma
ABD ve Ukrayna'dan stratejik ortaklık! Tarihi anlaşma
Yaz tatili öne mi çekilecek? Yusuf Tekin cevapladı
Yaz tatili öne mi çekilecek? Yusuf Tekin cevapladı
Masa başında sağlık reçetesi! Ofis çalışanları bu uyarılara dikkat
Masa başında sağlık reçetesi! Ofis çalışanları bu uyarılara dikkat
Taşıt sahipleri için süre 30 Haziran'a uzatıldı Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu
Taşıt sahipleri için süre 30 Haziran'a uzatıldı Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu
Van'da yolcu otobüsü devrildi 28 kişi yaralandı
Van'da yolcu otobüsü devrildi 28 kişi yaralandı
Adana'da iki araca çarpıp alev alan cipteki 2 kişi yaralandı
Adana'da iki araca çarpıp alev alan cipteki 2 kişi yaralandı