Şamil Tayyar'dan bomba Mansur Yavaş iddiası! "Özgür Özel'in Yavaş'ı kaybetme korkusu var"

Şamil Tayyar, CHP'nin ön seçime giderek Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinin ardından adaylık yarışında geri planda kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Tayyar, Özgür Özel'in Yavaş'ı kaybetme korkusu yaşadığını söyledi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı ön seçimle partisinin cumhurbaşkanı adayı ilan edildi.

Ancak Ekrem İmamoğlu ile ilgili davalar ve üniversite diplomasının iptal edilmesi, adaylık konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Uzun süredir CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için adı geçen ancak İBB soruşturmalarının ardından İmamoğlu'nun gerisinde kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

"ÖZEL'İN MANSUR YAVAŞ'I KAYBETME KORKUSU VAR"

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Şamil Tayyar "Özgür Özel'de zihni bir bulanıklık görüyorum. Onu çok masumane değerlendirmiyorum. Bir taraftan Ekrem İmamoğlu'na odaklanmış bir siyaset tarzı var ama diğer taraftan da Mansur Yavaş'ı kaybetme korkusu var" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA SİYASİ PARTİLERLE TEMASA GEÇTİ"

Tayyar, "Çünkü Mansur Yavaş'ın CHP dışı bazı siyasi partilerle temasa geçtiği, muhtemeldir ki gelecek yılın sonuna doğru yeni bir siyasi organizasyona gireceğine dair Ankara kulislerinde konuşulan çok yaygın iddialar var" diyerek söz konusu iddiaların siyasi mecralarda gündeme geldiğini söyledi.