Fenerbahçe transfer listesinin başına onu yazdı! PSG'li yıldız için Kim Min-Jae devreye girecek
Fenerbahçe gelecek sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edecek. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcının isteklerine göre transfer yapacak. Yeni sezon için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, iddiaya göre, PSG forması giyen futbolcuyu transfer listesinin başına yazdı. Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin transfer için devreye gireceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ancak rakibi Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen Fenerbahçe'de yeni sezon için hedeflenen mutlak şampiyonluk parolası doğrultusunda çalışmalar başladı.
Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alan ve Portekizli çalıştırıcının raporlarıyla transfer harekatına start veren sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.
Fanatik'in haberine göre kanat oyuncusu alma hedefi olan Fenerbahçe'nin listenin başına yazdığı isim PSG forması giyen Kang-in Lee...
Sarı - lacivertli yönetimin, 24 yaşındaki futbolcu için teklif yapma kararı aldığı kaydedildi.