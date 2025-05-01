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Fenerbahçe transfer listesinin başına onu yazdı! PSG'li yıldız için Kim Min-Jae devreye girecek

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Fenerbahçe transfer listesinin başına onu yazdı! PSG'li yıldız için Kim Min-Jae devreye girecek

Fenerbahçe gelecek sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edecek. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcının isteklerine göre transfer yapacak. Yeni sezon için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, iddiaya göre, PSG forması giyen futbolcuyu transfer listesinin başına yazdı. Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin transfer için devreye gireceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe transfer listesinin başına onu yazdı! PSG'li yıldız için Kim Min-Jae devreye girecek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ancak rakibi Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen Fenerbahçe'de yeni sezon için hedeflenen mutlak şampiyonluk parolası doğrultusunda çalışmalar başladı.

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Fenerbahçe transfer listesinin başına onu yazdı! PSG'li yıldız için Kim Min-Jae devreye girecek

Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alan ve Portekizli çalıştırıcının raporlarıyla transfer harekatına start veren sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe transfer listesinin başına onu yazdı! PSG'li yıldız için Kim Min-Jae devreye girecek

Fanatik'in haberine göre kanat oyuncusu alma hedefi olan Fenerbahçe'nin listenin başına yazdığı isim PSG forması giyen Kang-in Lee...

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Fenerbahçe transfer listesinin başına onu yazdı! PSG'li yıldız için Kim Min-Jae devreye girecek

Sarı - lacivertli yönetimin, 24 yaşındaki futbolcu için teklif yapma kararı aldığı kaydedildi.

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