Harbiye Açık Hava'da yeni sezon mayısta başlayacak

Her yaz binlerce müziksevere ev sahipliği yapan Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, mayıs ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Abone ol

Yaz sezonu boyunca, sahnesinde hem Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını hem de uluslararası sanatçıları ağırlayacak tarihi mekanda ilk olarak Redd Senfoni, 5 Mayıs'ta sahne alacak.

6 Mayıs'ta Bülent Ortaçgil'i ağırlayacak sahnede, 10 ve 15 Mayıs'ta Gülşen, 11 ve 22 Mayıs’ta Yıldız Tilbe, 12 Mayıs'ta Derya Bedavacı, 13 ve 23 Mayıs'ta Teoman müzikseverlerle buluşacak.

Etkinlik programına göre 14 ve 16 Mayıs'ta Gökyüzü Herkesindir, 17 Mayıs'ta Ayta Sözeri, 18 Mayıs'ta Hande Yener, 21 Mayıs'ta Sıla, 26 Mayıs'ta Buika x Kibariye, 27 Mayıs'ta Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 29 Mayıs'ta Barcelona Gipsy Balkan Orchestra & Candan Erçetin sahne alacak.

Ayın son etkinliğinde ise 30 Mayıs'ta Gipsy Kings feat Tonino Baliardo seyircisiyle buluşacak.