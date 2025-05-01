Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu kararı Aytunç Erkin kulis paylaştı

Nefes yazarı Aytunç Erkin, Manbur Yavaş'a yakın kaynaklara dayanarak kulis paylaştı. Buna göre Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu sahalara dönene kadar yani hapishaneden çıkana kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına girmeyecek.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "bir Cumhurbaşkanı seçilir, Cumhurbaşkanı Yavaş olur, Başbakan İmamoğlu olur. O sürece katkı sağlayan Cumhurbaşkanı olarak milletin gönlündeki figür olur" çıkışı gündem oldu.

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Özel'in, açıklamalarına ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yakın kaynaklara dayandırdığı kulisi aktardı.

Erkin'in yazısına göre; "Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu sahalara dönene kadar yani hapishaneden çıkana kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına girmeyecek. Parlamenter sistem vurgusuna ve Ankara için çalışmaya devam edecek. Sandık konulduğunda, millet vazifeye çağırırsa icabet edecek."

Erkin, "İmamoğlu hapisten çıkana kadar tartışmaya girmez" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş’a yakın kaynaklar, Özgür Özel’in 'tarafsız cumhurbaşkanı' açıklamasıyla ilgili ne düşünüyor?

Dün… Üç not ulaştı elime. Notlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığıyla bilinen isimlerden geldi.

Dediler ki:

Mansur Başkan, Ekrem İmamoğlu sahalara dönene kadar yani hapishaneden çıkana kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına girmeyecek.

Parlamenter sistem vurgusuna ve Ankara için çalışmaya devam eder.

Sandık konulduğunda, millet vazifeye çağırırsa icabet eder."

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri Özgür Özel’in, gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube kanalında verdiği röportajda kurduğu şu cümleler tartışma yaratmıştı: "Ben otobüsün üzerine çıkacağım, Mansur Yavaş başka bir şehirde olacak, grup başkanvekillerimiz ve milletvekillerimiz farklı şehirlerde halkla buluşacak. Bu kararlılıkla yola devam edeceğiz. Seçimi yüzde 70’le kazanırız. Millet, anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir. Hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeriz. Bu süreçte tarafsız bir cumhurbaşkanı seçilir. Milletin gönlünde taht kuran Mansur Yavaş cumhurbaşkanı olur, Ekrem İmamoğlu ise başbakan olarak yürütmenin başına geçer."