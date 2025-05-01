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Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İstenen ceza belli oldu

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İstenen ceza belli oldu

Kadıköy'de pazarda uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Duran A. (67), tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.  İstenen ceza belli oldu.

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İstanbul Kadıköy'de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonrası öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı ilk duruşmanın görüleceği gün tahrip edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Duran A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İstenen ceza belli oldu - Resim: 0

"TALİMAT YA DA PARA ALMADIM"

Duran A., savcılıkta verdiği ifadesinde olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadığını ifade etti ve şöyle konuştu: "Ben mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar Köprüsü'nün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım.

Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakın konumdadır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi.

Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazete ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim.O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezarlıktaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayı neden yaptığımı bilmiyorum.

O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Zaten konuya dair de çok fazla hatırladığım bir şey yok. Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadım"

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İstenen ceza belli oldu - Resim: 1

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Duran A.'nın 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar' verme suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsini istedi.

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. O vicdansız önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



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