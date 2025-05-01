Marmara'da 17. yıkıcı deprem! Prof. Ahmet Ercan tarihini ve şiddetini açıkladı

23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından büyük İstanbul depremi iddiaları yeniden gündeme geldi. Uzmanlar konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yapıyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yıkıcı depremin tarihini açıkladı. Ercan "M6,2 deprem beklenen depremdir bundan başka başka bir deprem olmayacaktır" görüşünün bilinmsel dayanağı olmadığını söyledi.

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Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili tartışmalara netlik kazandıran açıklamalarda bulundu.

23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrasında kamuoyunu ikiye bölen "beklenen deprem buydu" ve "her an 7.5 büyüklüğünde olabilir" görüşlerinin bilimsel olmadığını söyleyen Ercan, geçmiş Marmara depremleri ışığında en olası zaman dilimini açıkladı.

"Bilimsel dayanağı yoktur"

Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Kuzey Marmara’da deprem ne zaman olacak sorusu ikilem yaratmıştır. Bir değişe göre M6,2 deprem beklenen depremdir bundan başka başka bir deprem olmayacaktır. 26 yıldır yapılan diğer korku salan açıklamaya göre %67 olasılıkla deprem her an M7,5 büyüklüğünde olabilir.

Bu iki görünüşünde bilimsel dayanağı yoktur. Yaklaşık 2000 yıllık Marmara’daki depremlerin doğrusal çözümlenmesi ile yapılan kestirimlere göre depremler sıfır ile 553depremi, 553 ile 1509 küçük kıyamet depremi son ise 1509’dan 1999 depremine çizildiğinde üç tane ayrı doğrultu üzerinde depremlerin toplandığı görülmüştür.

"17. yıkıcı deprem"

Bugüne kadar Marmara’da 16 tane yıkıcı deprem olmuştur şimdi ise 17. yıkıcı deprem beklenmektedir. Üç doğrultuna en son bölümünde 17. deprem için beklenen yıl 2064 yılı çıkmaktadır. Eğer geniş bir yanılma ya da sapma güvenlik aralığı verilirse deprem en erken 2045 ile 2085 yılları arasında beklenmelidir.

Ne var ki gerek 553 depremi, gerekse 1509 depreminden sonra beklenen deprem sıçrayarak yaklaşık beklenen yıldan 75 ile 100 yıl gecikmeli olarak gerçekleşmiştir. Buna göre eğer 1999 depremi zaman sıçramasını olduğu bir yıla denk gelirse, Küçükçekmece ile Silivri önünde beklenen iki deprem belki 100 yıl daha gecikebilir.

"Beklenen deprem büyüklükleri"

Beklenen deprem büyüklükleri Küçükçekmece önünde M6,4 ile M6,7, Silivri önünde ise M6,9 ile M7,1’i geçmeyecektir. Olacak depremlerin derinliği yaklaşık 7 ile 10 km derinde granit katmanı içinde olacaktır. Kırılma sağa doğrultu atımlı, küçük düşüntü bileşenli bir işleyişle gerçekleşecektir. Depremler sırasında küçük de olsa süpürtü dalgaları olacak ancak ölümcül bir tehlike yaratmayacaktır.

Bu çalışmayla birlikte Marmara olarak kırılacak deprem en az 7,5 büyüklüğünde olacak, ya da hiç deprem olmayacak savları çökmüştür.