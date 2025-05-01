BIST 9.078
DOLAR 38,46
EURO 43,69
ALTIN 3.998,23
HABER /  GÜNCEL

"Devlet hastanesinde cinsel istismar" iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

"Devlet hastanesinde cinsel istismar" iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şüpheli durumla ilgili hızla harekete geçildiği ve incelemeci atandığını belirten bakanlık, "Söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cinsel istismar iddialarıyla ilgili detaylar

İddialar, İstanbul’daki bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 9 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı yönünde. Söz konusu gazetelerde yer alan haberlere göre, serebral palsili ve ağır zihinsel-bedensel engelli olan çocuk, 19 Mart 2025’te zatürre teşhisi ile hastanenin çocuk cerrahisi servisine yatırıldı.

30 Mart’ta solunum cihazına bağlanarak yoğun bakıma alınan çocuğun, 7 Nisan 2025’te yapılan muayenesinde doktorlar genital kanamayı fark etti. Yoğun bakım sorumlusuna bildirilen bu durum üzerine çağrılan kadın doğum uzmanı, çocukta cinsel istismar bulguları olduğunu tespit etti.

Olaydan sonra hastane yönetimi, Sağlık Bakanlığı, savcılık ve emniyeti de içeren bir soruşturma süreci başlattı. Yoğun bakımda görev alan 20 sağlık çalışanı ile aile üyeleri dahil toplamda 26 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Hastane yöneticileri, yaptıkları açıklamada olayın “yüksek ihtimalle hastanede gerçekleştiğini” ve adli tıp raporunun sonuçlarına göre kesinlik kazanacağını ifade etti. Yetkililer, “Kimsenin şüphesi olmasın, bu konular ötelenmez, hassasiyetle müdahale ediyoruz.” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe transfer listesinin başına onu yazdı! PSG'li yıldız için Kim Min-Jae devreye girecek
Foto Galeri Fenerbahçe transfer listesinin başına onu yazdı! PSG'li yıldız için Kim Min-Jae devreye girecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yavaş'tan 1 Mayıs mesajı: Güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı
Yavaş'tan 1 Mayıs mesajı: Güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı
Bu hafta 11 film vizyona girecek
Bu hafta 11 film vizyona girecek
Ticaret Bakanlığı'ndan mısır ithalatına ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan mısır ithalatına ilişkin açıklama
Alperen Şengün'e takım arkadaşları ayak uydurdu Houston Rockets fark attı
Alperen Şengün'e takım arkadaşları ayak uydurdu Houston Rockets fark attı
Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İstenen ceza belli oldu
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip etmişti! İstenen ceza belli oldu
Uzmanlardan küresel uyarı: Oropouche virüsü yayılıyor
Uzmanlardan küresel uyarı: Oropouche virüsü yayılıyor
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu kararı Aytunç Erkin kulis paylaştı
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu kararı Aytunç Erkin kulis paylaştı
Şanlıurfa'da evlat vahşeti! Babasını öldürdü, annesini yaraladı
Şanlıurfa'da evlat vahşeti! Babasını öldürdü, annesini yaraladı
Harbiye Açık Hava'da yeni sezon mayısta başlayacak
Harbiye Açık Hava'da yeni sezon mayısta başlayacak
Şamil Tayyar'dan bomba Mansur Yavaş iddiası! "Özgür Özel'in Yavaş'ı kaybetme korkusu var"
Şamil Tayyar'dan bomba Mansur Yavaş iddiası! "Özgür Özel'in Yavaş'ı kaybetme korkusu var"
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı